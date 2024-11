Ballando con le Stelle si avvicina al gran finale: dopo gli appuntamenti in programma per il 16, 23 e 30 novembre, la semifinale subirà un rinvio di una settimana. Ecco la nuova data.

Slitta la semifinale di Ballando con le Stelle

Il dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, avrebbe dovuto concludere la competizione il 7 dicembre 2024, ma la semifinale subirà un rinvio di una settimana. La causa? Il canale Rai lascerà spazio alla Prima della Scala, un evento speciale della durata di tre ore che sarà raccontato proprio dalla conduttrice di Ballando con le Stelle.

Gli ultimi appuntamenti di Ballando con le Stelle

Il programma di Rai 1 proseguirà come previsto per gli ultimi tre sabati di novembre, per poi fare una pausa e riprendere sabato 14 dicembre. Di conseguenza, anche la finale slitterà a sabato 21 dicembre, a ridosso delle festività natalizie.

Sabato 16 novembre, Ballando con le Stelle sfiderà la finale di Tu sì que vales. Sabato 23 novembre e sabato 30 novembre, invece, il dancing show condotto da Milly Carlucci si scontrerà con il Grande Fratello, che terrà un doppio appuntamento settimanale.

Grande successo anche quest’anno per Ballando con le Stelle, che nella settima puntata ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 20.76%.