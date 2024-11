Sonia Bruganelli ha sfidato il dolore di una terza frattura a una costola, riportata durante le prove, e ha deciso comunque di esibirsi nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato.

Ballando con le Stelle, tensione tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Affiancata dal ballerino Carlo Aloia, ha interpretato un tango che ha diviso i giudici. Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto hanno mostrato un parere positivo, mentre Selvaggia Lucarelli non è stata della stessa idea. In un video introduttivo trasmesso prima della sua performance, Sonia Bruganelli aveva raccontato l’incidente. “Ho capito che qualcosa non andava durante le prove, ho un’altra frattura, alla decima costola. Non è una situazione piacevole, emotivamente non è stato un colpo facile” ha spiegato. Confidando di aver attraversato un momento di sconforto, ha quindi ammesso: “Non sono stata forte come volevo. Ho più costole che puntate da fare, avremo una chance“.

“Trovo ammirevole che voi siate qui in pista. Tu non molli. Mi domando cosa ti spinga a non mollare a fronte di critiche” è stato il commento di Alberto Matano, seguito da quello di Ivan Zazzaroni che ha definito l’esibizione “Per adesso la cosa migliore che abbiamo visto“. Complimenti anche da parte di Fabio Canino e Carolyn Smith.

Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

“Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando” l’ha incalzata, invece, Selvaggia Lucarelli. “Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti” ha replicato Sonia Bruganelli dopo un breve botta e risposta “Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo“. La giornalista ha quindi replicato: “È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere“. Infine, riferendosi alla performance di ballo ha commentato: “Tenendo conto degli acciacchi, hai ballato, anche se sei comunque tra i più scarsi. Hai provato a stare al mio posto, ma non ci sei riuscita“. “Non sono interessata ai soldi quanto te. Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo” ha concluso la ballerina.