Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli: il duello continua

La rivalità tra Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli sembra non avere fine. Dopo la vittoria di Costamagna a Ballando con le Stelle nel 2022, le due donne si sono ritrovate nuovamente al centro di una polemica che ha riacceso i riflettori su un episodio controverso legato al talent show di Rai Uno. La questione è emersa in seguito all’infortunio di Nina Zilli, che ha espresso la volontà di ritirarsi dalla competizione. Durante la puntata, Ivan Zazzaroni ha fatto riferimento alla Costamagna, sottolineando come anche lei avesse dovuto fermarsi per un infortunio.

Il botta e risposta tra Costamagna e Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, però, non ha tardato a intervenire, contestando le affermazioni di Zazzaroni e di Costamagna. “No, no, no, lei è rimasta fuori sei puntate, ma cosa due?” ha dichiarato, insinuando che la Costamagna stesse esagerando nel raccontare la sua esperienza. Tuttavia, le affermazioni della Lucarelli sono state prontamente smentite da un profilo Twitter, CinguettiRai, che ha chiarito come Luisella si fosse ritirata solo per tre puntate a causa di un infortunio. Questo scambio ha riacceso le tensioni tra le due donne, che già in passato avevano avuto diversi scontri.

La risposta di Costamagna e le accuse a Friedman

Costamagna ha apprezzato l’intervento di CinguettiRai, commentando: “Grazie per l’onestà. È andata esattamente così.” Inoltre, ha ribadito che per lei Ballando con le Stelle è un capitolo chiuso, ma ha espresso il suo disappunto nei confronti di chi continua a diffondere notizie false. Non solo Lucarelli, ma anche Alan Friedman è stato coinvolto nella polemica. Durante una trasmissione, Friedman ha fatto riferimento a un presunto alterco tra Costamagna e il suo staff, ma la giornalista ha smentito categoricamente le sue affermazioni, definendole delle bufale.

Il contesto della rivalità

Questa rivalità non è nuova; già durante la partecipazione di Costamagna a Ballando con le Stelle, le due donne si erano scontrate in più occasioni. La Costamagna ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, ma le continue provocazioni della Lucarelli sembrano non darle tregua. La questione ha sollevato interrogativi su come i media trattino le rivalità tra personaggi pubblici e su quanto queste possano influenzare la percezione del pubblico. La Costamagna ha concluso il suo intervento affermando che non ha mai urlato né davanti né dietro le quinte di Ballando con le Stelle, cercando di mettere a tacere le voci infondate che circolano su di lei.