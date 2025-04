Bambini in piazza per il clima: la mobilitazione di Firenze

Bambini in piazza per il clima: la mobilitazione di Firenze

Una mobilitazione che coinvolge i più giovani

In occasione della mobilitazione mondiale per il clima, i bambini di Firenze hanno dimostrato il loro impegno scendendo in piazza. La manifestazione, organizzata da alcuni genitori, ha visto la partecipazione di decine di alunni delle scuole elementari, in particolare delle scuole Marconi, Matteotti e San Gregorio. Partiti da piazza Leopoldo, i piccoli attivisti hanno sfilato fino alla Fortezza da Basso, portando con sé striscioni e cartelli con messaggi chiari e diretti: “Viva la terra viva” e “Proteggiamo la nostra casa”.

Un coro di voci per il pianeta

Durante il corteo, i bambini hanno intonato cori che risuonavano di passione e determinazione: “Il tempo è finito, vogliamo un mondo pulito” e “Siamo bambini coraggiosi, non restiamo silenziosi”. Con fischietti e tamburelli, hanno attirato l’attenzione dei passanti e di chi si affacciava alle finestre, dimostrando che anche le nuove generazioni hanno un ruolo attivo nella lotta per un ambiente migliore. Alessandro Raveggi e Valeria Farill, i genitori promotori dell’iniziativa, hanno voluto dare voce ai più piccoli, affinché comprendano l’importanza di un ambiente sano e sostenibile.

Educare al rispetto per l’ambiente

La manifestazione non è stata solo un momento di protesta, ma anche un’opportunità educativa. I bambini hanno espresso le loro opinioni in modo diretto e sincero, rispondendo a chi getta rifiuti a terra con un chiaro “fai schifo” e definendo chi danneggia la natura come “assassino”. Raveggi ha sottolineato l’importanza di far parlare i bambini, per aiutarli a comprendere, in modo ludico, il percorso verso un futuro più pulito. “Le città spesso non offrono ai bambini un ambiente sano e vivibile”, ha affermato, evidenziando la necessità di educare le nuove generazioni al rispetto per il pianeta.

Buone pratiche per un futuro sostenibile

Durante il corteo, è stato distribuito un vademecum con le ‘buone pratiche’ da seguire per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Tra i consigli, l’invito a utilizzare i mezzi pubblici, spegnere le luci quando non servono, chiudere il rubinetto quando non si utilizza l’acqua e preferire frutta e verdura di stagione. Raveggi ha concluso affermando che parlare dell’emergenza climatica è fondamentale: “Più se ne parla, più si possono trovare soluzioni”. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione dei più giovani e la costruzione di un futuro sostenibile.