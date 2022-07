Bambino di 10 anni dall’oculista per forti mal di testa: operato per un tumore cinque ore dopo

Un bambino di dieci anni era stato portato dall’oculista per scoprire la causa dei suoi mal di testa. Cinque ore dopo, è stato operato per un tumore.

Un bambino di soli 10 anni residente a Fano è stato operato per un tumore al cervelletto presso l’ospedale San Salvatore di Pesaro. L’intervento, estremamente delicato, è andato a buon fine e il piccolo paziente potrà presto tornare a vivere la sua vita in piena normalità.

La storia del bimbo è cominciata lo scorso 14 giugno 2022 quando la madre ha portato il figlio da un oculista per una visita di controllo. Il bambino lamentava forti mal di testa e i genitori aveva pensato che il malessere potesse essere stato causato da problemi alla vista.

Il medico, tuttavia, ha subito intuito che la patologia del paziente potesse essere di natura differente e più grave.

Si è, quindi, provveduto a portare d’urgenza il piccolo all’ospedale di Pesaro. Cinque ore dopo il suo arrivo, è stato operato al cervelletto per rimuovere una massa tumorale di cinque centimetri.

Bimbo operato per un tumore cinque ore dopo la visita oculistica: il racconto della madre

La storia del bambino è stata raccontata da Il Resto del Carlino che ha anche riportato le parole della madre del piccolo.

A proposito dell’accaduto e della degenza in ospedale, infatti, la donna ha rivelato: “Quando era in terapia intensiva spesso mi chiedeva: mamma, ma io torno a casa? Perché gli abbiamo spiegato che aveva una pallina in testa e che nonostante l’intervento qualche pezzettino è rimasto. Non si poteva nasconderglielo perché è un bimbo di 10 anni con le antenne – e ha aggiunto –. È stato un incubo perché lui si rendeva conto di tutto.

Ma ieri al Bambin Gesù di Roma, l’oncologa ci ha detto che da lunedì nostro figlio può tornare al centro estivo e ricominciare una vita normale. Questo a me e al padre ci rasserena molto, perché temevamo fosse ormai segnato. E poi che dire? Lui è felicissimo di rivedere i suoi amichetti, che in questo periodo gli hanno mandato un video meraviglioso di incoraggiamento e 70 disegni con scritto ‘Forza, ti aspettiamo’”.