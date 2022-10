Bambino di 9 anni con una pistola nella cintura: il video diffuso su TikTok

Un bambino napoletano di 9 anni si filma mentre tiene una pistola alla cintura: il video diventa subito virale su TikTok

Nelle ultime ore sta spopolando sul web il video, postato da un bambino di 9 anni della provincia di Napoli su TikTok, in cui si vede il ragazzo tenere una pistola alla cintura. Le immagini hanno creato molto scalpore, tanto da richiedere un intervento da parte del consigliere regionale.

Bisogna sottolineare, in primo luogo, che con tutta probabilità la pistola mostrata nel video non è vera. Si tratterebbe, infatti, di una replica a salve molto ben fatta. L’idea che ci sta dietro, però, è la medesima: mostrarsi ed atteggiarsi (come dimostrano altre immagini presenti nello stesso video) come se si fosse un criminale. Un qualcosa di raccapricciante se si osserva la data di nascita del protagonista del video in questione, un ragazzino di soli 9 anni.

Le parole del consigliere regionale

Dopo le tante segnalazioni ricevute a causa proprio di questo video, ad intervenire è stato anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato della presunta moda di volersi mostrare ricchi e violenti a discapito delle regole proprio come i malavitosi, che spopola tra i giovani: “Alcuni genitori si vantano di vivere nel lusso e nella ricchezza e trasmettono poi quei falsi valori ai propri figli che utilizzano come mezzi di comunicazione in modo ignobile.

Li educano ad una bassa morale conducendoli sulla strada della delinquenza. Non c’è altro rimedio, per salvare questi bambini, che allontanarli dalle loro famiglie per concedere loro una vita ed un’educazione migliori.”