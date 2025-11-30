Bambole di Pezza: Scopri le Novità al Festival di Sanremo 2026

Le Bambole di Pezza, storica band tutta al femminile, saranno tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, evento musicale che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. La loro presenza in questa edizione è un chiaro segno del loro impatto duraturo sulla scena musicale italiana, cominciato nei primi anni 2000.

Un viaggio musicale iniziato nel 2002

Formatesi a Milano nel 2002, le Bambole di Pezza si sono distinte fin da subito per il loro approccio audace e per i temi forti che affrontano. Sotto l’egida di Tube Records, la band ha pubblicato il loro album di debutto, Crash Me, che ha dato il via a una carriera costellata di successi e concerti in tutta Italia.

Messaggi di empowerment e lotta sociale

Le loro canzoni affrontano questioni come il femminismo, la parità di genere e la violenza sulle donne, rendendo la loro musica non solo un intrattenimento, ma anche un potente strumento di cambiamento sociale. Il gruppo è composto da Cleo (voce), Morgana (chitarra solista), Dani (chitarra ritmica e cori), Xina (batteria e cori) e Kaj (basso e cori), ognuna con un ruolo ben definito e fondamentale per il suono della band.

Un ritorno atteso e significativo

Nel 2014, per celebrare il decennale dall’uscita dell’album Strike, le Bambole di Pezza hanno riunito i loro membri storici, rilanciando il loro progetto musicale. Da allora, hanno continuato a sorprendere i fan con nuove produzioni e collaborazioni importanti. Nel 2025, la band ha fatto il suo ritorno sul palco in Piazza della Scala a Milano, esibendosi accanto a gruppi come i Rezophonic.

Collaborazioni recenti e nuove uscite

Il 2025 ha segnato anche la pubblicazione di Rumore, un tributo a Raffaella Carrà, e del brano Non Sei Sola, realizzato in collaborazione con Jo Squillo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questi progetti hanno ulteriormente consolidato il loro impegno sociale.

Sanremo 2026: un palco prestigioso

Essere selezionate tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 è un traguardo significativo per le Bambole di Pezza. La kermesse, condotta da Carlo Conti, rappresenta un’importante vetrina mediatica per i musicisti italiani e offre loro l’opportunità di raggiungere un pubblico vasto e variegato.

Il programma del Festival

Il Festival di Sanremo di quest’anno si svolgerà dal 24 al 28 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Durante le serate, i partecipanti presenteranno canzoni inedite e si esibiranno insieme a ospiti di spicco, rendendo ogni esibizione un evento unico. Le Bambole di Pezza, con la loro energia e il loro messaggio, sono pronte a conquistare il palco.

Con l’uscita del loro quarto album Wanted, previsto per il 24 gennaio 2025, la band si prepara a portare la loro musica a un livello superiore. I singoli Stuntman, ZenZero e Cresciuti Male (in collaborazione con J-Ax) hanno già suscitato grande interesse tra i fan. Con la loro partecipazione al Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza si apprestano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia musicale.