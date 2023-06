Da quanto si apprende le fiamme si sarebbero propagate da un'azienda chimica in via Nickmann

Nella giornata di oggi, 19 giugno, verso le ore 13.30 è divampato un incendio in un capannone della zona industriale tra il comune di Modugno e la città di Bari.

Incendio nell’area industriale di Modugno

Dalle prime informazioni il rogo avrebbe interessato l’area in cui si trova un’azienda chimica in via Nickmann. Sul luogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

Leggi anche Spaventoso incendio in Olanda: a fuoco un’azienda locale, le immagini del rogo

Fumo visibile a distanza

La colonna di fumo denso e nero è visibile a lunga distanza. Il fumo, infatti, è visibile da alcuni quartieri della città di Bari e dai comuni limitrofi a quello di Modugno. Le fiamme sarebbero partite da un capannone di un’azienda chimica intorno alle 13:30.

Non ci sono feriti

Non è chiaro se il rogo sia scoppiato nell’area interna o esterna della struttura. Da chiarire anche le cause che hanno provocato l’incendio.

Per il momento non si registrano feriti o persone intossicate dalle inalazioni del fumo.

Ti potrebbe interessare Milano, divampa un incendio nel palazzo: 85enne muore davanti a moglie e figlia