Nella giornata di venerdì 9 giugno uno spaventoso incendio ha devastato un’azienda locale a Ter Aar, in Olanda. Le fiamme si sono propagate in maniera incontrollata in men che non si dica, mettendo a rischio anche gli edifici intorno all’azienda e gli inquilini al loro interno.

Incendio in Olanda: ecco cos’è accaduto

Il rogo ha iniziato a propagarsi intorno alle ore 9:30, in un’area dove erano stoccate materie plastiche, come riporta Netherlands Posts. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco locali, che si sono subito attivati numerosi richiamando però anche diverse altre unità, alla luce delle dimensioni considerevoli dell’incendio.

Le fiamme, come d’altra parte è possibile vedere anche dalle immagini diventati virali sui social, hanno causato diverse esplosioni, causate dalla rottura di alcuni tubi che trasportano gas. A causa delle fiamme, tra l’altro, una considerevole parte della struttura è collassata, costringendo le autorità a far sgomberare l’area circostante.

Le autorità ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre”

Nel frattempo, un’alta colonna di fumo ben visibile anche da Amstelveen e Leiden si è levata sulla zona, spostandosi in direzione di Woubrugge. Le autorità hanno invitato la popolazione che vive in zona a tenere chiuse le finestre fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità.