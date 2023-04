L'Olanda rende legale l'eutanasia anche per i bambini

L'Olanda rende legale l'eutanasia per i bambini: per i medici si deve coprire anche quelli di età compresa tra uno e dodici anni

Una sterzata legislativa destinata a far discutere, quella dell’Olanda che sta per rendere legale l’eutanasia anche per i bambini. Da quanto si legge ci sono precise condizioni ma il ministro della Salute vuole rivedere il protocollo sui bambini malati severi che hanno esaurito ogni possibilità di cura. Ne ha parlato il ministro della Salute, Ernst Kuipers che ha spiegato al Parlamento “di voler estendere e rivedere il protocollo, valido finora solo per i neonati”.

Olanda, eutanasia anche per i bambini

Lo scopo è includere nel legiferato precedente anche i bambini di età non superiore ai 12 anni “che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi”. Il governo olandese dovrebbe intervenire sulle linee guida riguarderanno tra i 5 e i 10 bambini all’anno. I medici olandesi sono da tempo a chiedere che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra uno e dodici anni. Finora esistevano solo protocolli per i neonati fino a 12 mesi, mentre i maggiori di 12 anni rientrano nella legge sull’eutanasia valida per gli adulti. Ha detto Kuipers: “Si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose, sono lieto che, dopo un’intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, abbiamo raggiunto una soluzione che aiuterà questi bambini malati incurabili, i loro genitori e anche i loro medici”.

“Parliamo di chi non può evitare la morte”

L’eutanasia sarà concepita come soluzione solo quando fosse opzione unica per porre fine alle sofferenze di un bambino. E il membro del governo ha chiosato: “Stiamo parlando di bambini che sono così malati che la morte è inevitabile e si prevede che moriranno presto”.