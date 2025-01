Duro sfogo di Alessandro Basciano nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, che non è andata a scuola a prendere la figlia Celine.

Basciano Vs Codegoni, incidente a scuola con la figlia Celine

Alessandro Basciano ha commosso i fan pubblicando un video su Instagram assieme alla figlia, la piccola Celine Blue, dalla quale è stato lontano per un pò. Il Dj ha scritto “Tu che sei parte di me”, a corredo del bellissimo scatto. Il Dj però non si è fermato qui ma ha voluto lanciare una frecciatina all’ex fidanzata, Sophie Codegoni, asserendo che Celine si trovava con lui per presunte inadempienze della madre. Ecco le parole di Basciano: “in questo momento sono felice insieme a mia figlia ma non per ‘gentile concessione’, solo perché, se non fossi andato a prenderla io a scuola, sarebbe rimasta lì. Infatti, chi ha la gestione abituale della bimba (nonostante siamo entrambi congiuntamente affidatari) è fuori per ‘asseriti’ impegni lavorativi e non si è curata delle sorti della stessa, considerando che io e solo io e lei possiamo prelevarla da scuola.” Basciano si è detto molto felice di essere con Celine ma non per il modo in cui è avvenuto.

Lo sfogo di Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha continuato con il suo sfogo su Instagram, concludendo con alcune parole che hanno fatto discutere, riferite probabilmente al fatto che ultimamente, secondo quanto da lui detto, non gli sia permesso di fare il padre: “pensavo che si fosse toccato il fondo ma, a quanto pare, non vi è limite al peggio. E’ tutto molto grave e meschinamente folle! Tutto questo va avanti da più di un anno e ora metto un punto e tutti a tacere uno a uno”.