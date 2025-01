Nuovo incubo per il deejay a seguito alla denuncia per minacce e stalking da parte dell'ex compagna.

Alessandro Basciano: problemi sul lavoro dopo la denuncia

Dopo l’arresto e la scarcerazione a seguito della denuncia per minacce e stalking da parte dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si è ritrovato senza lavoro. I locali in cui il deejay suona infatti sono diventati bersaglio di minacce e messaggi minatori. Ma ecco le parole del suo avvocato, Leonardo d’Erasmo, su Instagram: “Ha perso il lavoro. Essendo un deejay, quando un locale pubblica la locandina che annuncia la serata in cui sarà ospite, il locale stesso diviene bersaglio di una serie di insulti e messaggi, di mail che chiedono la cancellazione della serata e l’imprenditore, titolare del locale, agisce in questo senso”. Le indagini sul caso Basciano sono ancora in corso.

Alessandro Basciano: “Sono stato condannato mediaticamente e non in tribunale”

Le indagini sul caso Basciano sono come detto ancora in corso, c’è infatti stata la denuncia da parte dell’ex compagna Sophie Codegoni per minacce e stalking, ma per ora il deejay risulta solamente come indagato. Con una storia sul proprio profilo Instagram, Basciano ha voluto dichiarare quanto segue: “ancora oggi vedo calpestare i miei diritti di uomo e di padre. Non ho più notizie di mia figlia e non riesco a lavorare. Sono stato condannato mediaticamente e non in tribunale.“