Basilicata, Bardi esulta: centrosinistra distanziato del 14%

Potenza, 23 apr. (askanews) - "C'è grande soddisfazione per il centrodestra perché abbiamo distanziato la coalizione di centrosinistra di 14 punti percentuali. Rispetto al 2019, in termini assoluti, abbiamo ottenuto 28mila voti in più". Lo ha detto il neo presidente della Regione Basilicata, Vito...