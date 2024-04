Roma, 19 apr. (askanews) -"Siamo pronti, ci prepariamo a questa tornata elettorale, siamo fiduciosi di vincere, ce lo auguriamo. Ha smesso di piovere, il tempo è anche un segnale che fa capire che sta dalla nostra parte". Così Vito Bardi, candidato dal centrodestra per un secondo mandato alla pre...

Roma, 19 apr. (askanews) -“Siamo pronti, ci prepariamo a questa tornata elettorale, siamo fiduciosi di vincere, ce lo auguriamo. Ha smesso di piovere, il tempo è anche un segnale che fa capire che sta dalla nostra parte”.

Così Vito Bardi, candidato dal centrodestra per un secondo mandato alla presidenza della Regione Basilicata, in piazza a Potenza a margine dell’evento del centrodestra in vista del voto.