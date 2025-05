A "Domenica In", Matteo Bassetti si racconta: dal lavoro in corsia al doloroso addio al padre.

In una toccante intervista andata in onda il 4 maggio 2025 a Domenica In, Matteo Bassetti ha mostrato il suo lato più intimo. Ospite di Mara Venier, il direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua vita personale e professionale, soffermandosi in particolare sul dolore per la perdita del padre.

Un racconto, nato dall’esperienza diretta di chi, pur essendo medico, si è trovato ad affrontare la fragilità della malattia in famiglia.

L’ultimo libro di Matteo Bassetti “Essere Medico”

Nel suo ultimo libro Essere medico. Come l’empatia aiuta a guarire, Matteo Bassetti esplora la dimensione umana della pratica clinica, restituendo centralità a quei valori spesso trascurati nella formazione medica.

L’infettivologo genovese mette in luce l’importanza delle competenze relazionali – come la capacità di ascoltare, la sensibilità emotiva e la presenza autentica – ponendole sullo stesso piano delle abilità scientifiche e diagnostiche.

“L’empatia ci permette di entrare in sintonia con chi ci sta di fronte”, scrive Bassetti.

Il libro, arricchito da episodi personali e spunti di riflessione, si presenta come un invito a riscoprire una medicina più vicina alle persone, capace di curare non solo il corpo, ma anche l’esperienza umana della malattia.

Bassetti rivela la dolorosa verità sul padre

Durante la sua partecipazione a Domenica In, il professor Matteo Bassetti ha raccontato l’origine del suo ultimo libro Essere medico, intrecciando riflessioni professionali con ricordi personali legati al padre, anch’egli medico. L’infettivologo ha spiegato che l’idea di scrivere il volume è nata nel periodo in cui il padre si era ammalato, un evento che lo ha profondamente segnato e lo ha spinto a interrogarsi sul significato più autentico della cura. In quell’esperienza, ha compreso quanto la relazione tra medico e paziente necessitasse di maggiore umanità, ascolto e presenza. Bassetti ha anche ricordato il momento doloroso in cui il padre gli comunicò una notizia che avrebbe cambiato tutto.

“Mio padre mi ha chiamato e mi ha detto ‘Sono morto’, aveva avuto il segno premonitore di un tumore alla prostata“.

Il professor Bassetti ha evidenziato quanto sia stato particolarmente complesso gestire il confronto con un paziente che, oltre a essere suo padre, condivideva con lui la stessa formazione medica. Ha spiegato che comunicare con qualcuno che comprendeva perfettamente la gravità della situazione – proprio perché medico – ha reso tutto ancora più complesso. Cercare di rassicurarlo, pur sapendo che lui conosceva già la verità, è stato uno dei momenti più delicati da affrontare.