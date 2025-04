L’infettivologo Matteo Bassetti ha rotto il silenzio e ha voluto dire la sua sulla morte di Papa Francesco, in relazione anche ai segni sul volto del Pontefice. Ecco cosa ha detto.

Papa Francesco: le cause della morte

Papa Francesco è morto alle ore 7.35 del 21 aprile 2025 a Casa Santa Marta. A causarne la morte, come comunicato dal Vaticano, è stato un ictus cerebrale che ha portato a un collasso cardiocircolatorio.

Ricordiamo che Bergoglio era stato ricoverato per quasi 40 giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale con quadro clinico complesso. L’infettivologo Matteo Bassetti ha voluto dare il suo parere, andando contro l’opinione di alcuni medici. Ecco cosa ha detto.

Papa Francesco, Bassetti rompe il silenzio: la verità sui segni in volto

All’Adnkronos Salute, l’infettivologo Matteo Bassetti ha parlato della morte di Papa Francesco asserendo che “l’ictus che ha colpito il Papa è strettamente correlato alla sua infezione respiratoria complessa e a un quadro di comorbidità. Mi dispiace essere in disaccordo con alcuni colleghi che non hanno ricordato il legame tra le infezioni e l’ictus.” Bassetti ha ricordato che diversi lavori scientifici pubblicati su riviste come Stroke, hanno dimostrato come chi ha avuto, o ha, un infezione rischia cinque volte di più di avere un ictus. Bassetti quindi sostiene che l’ictus di Papa Francesco sia strettamente correlato all’infezione respiratoria.