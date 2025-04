Papa Francesco, al via il rito della traslazione della salma: migliaia di fed...

La cerimonia ha preso il via dalla Cappella di Casa Santa Marta. Oggi l'omaggio a San Pietro

Al via il rito della traslazione della salma di Papa Francesco. La cerimonia è iniziata nella Cappella di Casa Santa Marta. Sono già migliaia i fedeli accorsi in Piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a Bergoglio.

Rito di traslazione del Papa: la salma a San Pietro

La cerimonia di traslazione della salma di Papa Francesco è cominciata nella Cappella di Casa Santa Marta, con la preghiera recitata dal Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell.

La salma di Bergoglio verrà quindi trasferita a San Pietro, dove i fedeli, a partire dalle ore 11.00, potranno dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La traslazione è uno dei riti e dei passaggi formali che, dopo la morte del Papa, porteranno prima al suo funerale (sabato alle ore 10.00), e poi al Conclave.

Rito di traslazione del Papa: migliaia accorrono a San Pietro

In questo momento la bara scoperta con le spoglie di Papa Francesco sta attraversando Piazza San Pietro nella processione che, da Casa Santa Marta, sta traslando la salma di Bergoglio nella Basilica di San Pietro. Sono già in migliaia i fedeli che si trovano a San Pietro per poter dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. L’omaggio dei fedeli partirà alle ore 11.00.