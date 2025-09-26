Carolyn Smith e la sua lotta contro la malattia: "Non è finita"

Carolyn Smith e la sua lotta contro la malattia: "Non è finita"

Carolyn Smith torna a raccontare la sua battaglia personale contro la malattia. Con coraggio e determinazione, la celebre coreografa si apre ai fan, condividendo paure, momenti difficili e la forza che le permette di non arrendersi. Tra lacrime e speranza, Carolyn lancia un messaggio chiaro.

La battaglia di Carolyn Smith contro il tumore: dieci anni di coraggio e speranza

Carolyn

Smith, celebre coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da oltre dieci anni una dura battaglia contro il tumore al seno. Dopo la prima diagnosi nel 2015 e la recidiva del 2017, ha proseguito il percorso terapeutico con grande determinazione.

Nonostante i segnali positivi, il percorso non è stato privo di difficoltà. Carolyn ha definito il 2024 come l’anno più impegnativo della sua vita, segnato da complicazioni sia fisiche che emotive. Gli effetti collaterali della terapia, tra cui dolori intensi e iniezioni necessarie per proteggere il midollo osseo, l’hanno costretta a sospendere temporaneamente le sue attività professionali.

La battaglia di Carolyn Smith contro la malattia: “Non è finita”

“Sono ancora qui, sto facendo un cu… grande come una casa per stare al meglio possibile, perché la mia situazione non è finita. Io costantemente sto facendo le cure, perché non sono libera di dire ‘è guarito’… magari…”

In una recente confessione su Instagram, Carolyn ha raccontato ai suoi follower il modo in cui affronta la quotidianità. Ogni giorno inizia con determinazione, affrontando la vita con ottimismo e gratitudine.

“Mi sveglio ogni giorno sempre disciplinata, mi guardo allo specchio e mi dico ‘mi sono svegliata, positiva, buona giornata, tutto sta andando bene’. Io lotto, ma sempre con quella bellissima curva sulla mia bocca, il sorriso“.

Nonostante le difficoltà, Carolyn continua a diffondere un messaggio di speranza e resilienza. La sua esperienza dimostra come, anche nelle circostanze più complesse, sia possibile trovare la forza per andare avanti. Con l’affetto della famiglia e il supporto dei fan, affronta ogni giornata con positività, trasformando la lotta contro la malattia in un inno alla vita e alla bellezza che può ancora offrire.