BDSM in Italia, il fenomeno che nessuno racconta: 3,6 milioni di praticanti e una community che cresce online

Ma tra pregiudizi e confusione, gli italiani sanno davvero cos’è il BDSM?

Se qualcuno vi dicesse che in Italia i praticanti di BDSM sono quasi il doppio degli studenti universitari, probabilmente pensereste a uno scherzo. I numeri dicono il contrario: secondo i dati raccolti da MistressAdvisor su un campione di oltre 6.500 utenti, circa 3,6 milioni di italiani hanno un rapporto attivo con pratiche di bondage, dominazione, sottomissione o sadomasochismo. Gli iscritti all’università, per confronto, sono poco meno di 2 milioni (fonte MIUR, a.a. 2022/2023).

Un dato che fa riflettere, anche se va letto con cautela. Dentro quei 3,6 milioni c’è di tutto: dalla coppia che ha comprato un paio di manette al sexy shop sotto casa, al praticante esperto che frequenta dungeon e play party nel weekend. Il BDSM è uno spettro largo, non una categoria monolitica.

Quello che colpisce, semmai, è la velocità con cui il fenomeno è uscito allo scoperto. Fino a dieci anni fa parlare di sadomaso in Italia significava automaticamente venire associati a devianza o patologia. Oggi i corsi di Shibari — l’arte giapponese della legatura con corde — riempiono le sale in città come Milano, Roma e Bologna. I munch, gli incontri informali della community BDSM che si tengono in bar e ristoranti normali, si organizzano ormai in decine di città italiane, non solo nelle metropoli.

IL RUOLO DEL WEB: DA TABÙ A COMMUNIT

La spinta è arrivata dal web, più che dalla cultura pop. Cinquanta Sfumature di Grigio ha sdoganato la parola “BDSM” nei salotti, ma ha anche creato una quantità enorme di fraintendimenti. Chi si avvicina al mondo reale della dominazione e sottomissione scopre presto che le regole sono molto diverse da quelle di un romanzo: consenso esplicito, safe word, aftercare (la cura emotiva dopo una sessione), negoziazione preventiva dei limiti. Niente improvvisazione.

Le piattaforme online hanno avuto un ruolo decisivo nel costruire questo ecosistema. A differenza dei siti di incontri generalisti, dove chi cerca esperienze BDSM viene spesso frainteso o giudicato, i portali dedicati offrono uno spazio dove indicare apertamente il proprio ruolo — dominante, sottomesso, switch — e cercare persone compatibili senza filtri.

Tra le piattaforme italiane, BDSMOnline.eu è una delle più attive, con oltre 12.000 iscritti verificati e una presenza capillare che copre più di 85 città. Altre realtà come FetLife (social network internazionale, interamente in inglese) e La Gabbia (associazione culturale che organizza eventi dal vivo) completano l’offerta, ciascuna con un taglio diverso.

I NUMERI CHE NESSUNO SI ASPETTA

Le regioni con più ricerche Google legate al BDSM sono Liguria, Lombardia e Piemonte. Le città più attive: Milano, Roma, Torino. Ma i dati riservano sorprese: Padova ha il numero più alto di annunci attivi in proporzione alla popolazione, superando Napoli e Bologna. Ladispoli, Pordenone e Cantù compaiono nella lista delle città con la crescita più rapida.

Il profilo del praticante medio sfida ogni stereotipo. Uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dai ricercatori olandesi Wismeijer e Van Assen ha confrontato 902 praticanti BDSM con 434 persone “vanilla” (sessualità tradizionale). I risultati: chi pratica BDSM mostra livelli più alti di benessere soggettivo, maggiore apertura alle esperienze, minore nevrosi. I dominanti, in particolare, risultano più estroversi, con una migliore consapevolezza di sé e una capacità superiore di gestire le relazioni. Una ricerca italiana condotta dall’Università La Sapienza di Roma su 356 partecipanti ha confermato l’assenza di correlazione tra pratiche BDSM e disturbi psicologici.

Detto in modo più semplice: il praticante BDSM medio non è il personaggio disturbato che il cinema ci ha venduto per decenni. È più spesso un professionista tra i 27 e i 45 anni, con un livello di istruzione medio-alto e una vita sentimentale stabile.

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA

Non è tutto rose, va detto. L’esplosione di interesse ha portato anche problemi concreti. I siti di annunci non moderati sono terreno fertile per truffatori e profili falsi. Chi si avvicina al BDSM senza preparazione rischia di finire in situazioni spiacevoli o pericolose, soprattutto se salta il passaggio della negoziazione preventiva

Le community più serie insistono su tre principi: sicurezza, consenso e comunicazione. La sigla SSC (Safe, Sane, Consensual) è il primo acronimo che qualsiasi neofita impara. A questa si affianca il RACK (Risk-Aware Consensual Kink), un approccio che riconosce l’impossibilità di eliminare ogni rischio ma chiede consapevolezza piena da parte di tutti i coinvolti.

Il consenso, nel BDSM, non è un “sì” detto una volta e basta. È un processo continuo, che può essere modificato o revocato in qualsiasi momento. La safe word — una parola concordata che interrompe immediatamente ogni attività — è lo strumento più conosciuto, ma non l’unico. L’aftercare, il momento di cura e riconnessione emotiva dopo una sessione intensa, è altrettanto centrale. Saltarlo può causare quello che la community chiama “sub drop”: un crollo emotivo post-sessione che può avere effetti anche a distanza di giorni.

UN FENOMENO CHE NON TORNERÀ UNDERGROUND

Chi si occupa di tendenze sociali concorda su un punto: il BDSM in Italia non tornerà nell’ombra. La normalizzazione è in corso, sostenuta da una generazione che vive la sessualità con meno tabù e più strumenti per informarsi. I social, i podcast dedicati, le community online hanno creato un tessuto connettivo che vent’anni fa non esisteva.

Resta il nodo del pregiudizio. Chi dichiara apertamente di praticare BDSM rischia ancora conseguenze sociali, specialmente in ambito lavorativo e familiare. La privacy resta il tema numero uno per la community, e non a caso le piattaforme più serie investono pesantemente in sistemi di anonimato e verifica dei profili.

Il dato di fondo è chiaro: 3,6 milioni di italiani hanno già scelto. Gli altri, probabilmente, sono solo curiosi che non hanno ancora trovato il coraggio di fare il primo passo.