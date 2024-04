Belen colpita da intossicazione alimentare: come sta?

Ore difficili per Belen Rodriguez, colpita da un’intossicazione alimentare che l’ha inchiodata al letto per 48 ore. La showgirl argentina ha confidato ai fan di essere stata malissimo.

Con una serie di Instagram Stories, Belen Rodriguez ha confessato ai fan il motivo per cui si è assentata dai social per più di 48 ore. La showgirl argentina è stata colpita da una forte intossicazione alimentare, che l’ha costretta a letto. Adesso sta meglio, ma ha vissuto giorni complicati.

Belen, mostrandosi sui social senza un filo di make-up, ha dichiarato:

“Allora, vi registro queste storie così, con questa bellissima faccia struccata perché adesso dicono che va di moda essere ‘real’, il ‘crudo’ giusto? Ecco, più crudo di così è impossibile. L’altro giorno, non ieri perché sono stata a letto tutto il giorno infatti le mie amiche erano preoccupate perché non rispondevo al telefono, dopo la presentazione di Rebeya, mi sono presa un’intossicazione alimentare e non vi racconto il resto perché non è elegante, proprio per niente, insomma non è da me. Ho dormito 48 ore di fila, sono stata malissimo ma davvero male che più male di così non si può”.