Belen Rodriguez ha condiviso uno strano messaggio sui social network. Le parole della showgirl argentina in un post su Instagram.

Belen Rodriguez, il messaggio criptico sui social

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram un messaggio un po’ strano. “Rischia. Potresti essere ad un passo dalla felicità” ha scritto la showgirl argentina. In molti l’hanno percepita come una frecciatina sui social. Belen sta cercando di far capire ai suoi follower che ha voglia di tagliare i ponti con il passato. Dopo la storia d’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni, Belen ha deciso di voltare pagina e dedicarsi alle sue passioni e ai suoi figli.

Belen è pronta per voltare pagina

Un periodo di rinascita, dopo un momento particolarmente difficile. La fine del matrimonio con Stefano De Martino a causa dei presunti tradimenti, la depressione, l’assenza nel palinsesto televisivo italiano e la fine della storia con Elio Lorenzoni, hanno messo a dura prova la showgirl. Dal suo messaggio si capisce che è pronta per voltare pagina e mettere se stessa al primo posto.