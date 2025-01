Belen Rodriguez è da tempo fuori dai palinsesti Mediaset dato che non è più all’interno della giuria di “Tu si que vales” ed allo stesso tempo non ha il ruolo di conduttrice delle Iene, passato nel frattempo nelle mani di Veronica Gentili. Ma è stata cacciata dalla rete del Biscione? Fabrizio Corona, suo ex svela la verità su quanto accaduto.

Belen non è stata cacciata da Mediaset

Fabrizio Corona ha voluto dire la sua in merito a quanto molti pensavano, ovvero che a seguito di screzi con il patron Pier Silvio Berlusconi Belen fosse stata cacciata dall’azienda.

La realtà, almeno stando a quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi è che “Belen ha lasciato Tu si que vales dopo 9 anni per scelte sue”. Di conseguenza stando a quanto rivelato da Corona non ci sono problemi dietro all’addio.

Addio a “Le Iene” un’imposizione

Per quanto riguarda la sua non-presenza alla conduzione de “Le Iene” Corona ha chiarito: “A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”. Quell’altra persona come detto in apertura è Veronica Gentili.

Belen è quindi sparita dal panorama televisivo italiano ed ora sta prendendo del tempo per decidere cosa fare. Non resta che attendere sue notizie, nella speranza che il 2025 possa vederla nuovamente tra le stelle del piccolo schermo.