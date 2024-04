Belen Rodriguez e Antonino, Pasquetta insieme per amore di Luna

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: Pasquetta insieme per amore di Luna Marì.

Per amore della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno trascorso la Pasquetta insieme. I due non hanno condiviso sui social scatti insieme, ma i fan hanno notato un dettaglio.

Pasquetta tra ex per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, dopo che lo scorso Natale si sono fatti battaglia sui social arrivando a darsi appuntamento dall’avvocato, hanno seppellito l’ascia di guerra. Ovviamente, lo hanno fatto per il bene della piccola Luna Marì.

A rendere pubblica la reunion di Belen e Antonino a Pasquetta è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha mostrato due foto che ritraggono la Rodriguez e Spinalbese nella stessa trattoria, accanto al cuoco del locale. Gli ex non hanno posato insieme, l’uno accanto all’altra, ma separatamente.

Né Belen e né tantomeno Antonino si sono mostrati insieme sui social. La Rodriguez, però, ha postato un tenero scatto accanto alla sua Luna Marì. Molto probabilmente, è proprio per il bene della bambina che la showgirl e l’ex parrucchiere hanno deciso di trascorrere la Pasquetta ‘sotto lo stesso tetto’. Ovviamente, si esclude il ritorno di fiamma.