Antonino Spinalbese, dopo la bordata a Belen ci ripensa: "Mi vergogno"

Dopo il botta e risposta infuocato avuto con Belen Rodriguez tramite social, Antonino Spinalbese ha deciso di scusarsi.

Antonino Spinalbese: le scuse

Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese ha scagliato alcune pesanti accuse contro la sua celebre ex, Belen Rodriguez, colpevole a suo avviso di essere partita con sua figlia Luna Marì senza il suo consenso. La showgirl argentina ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro l’hair stylist e a seguire Antonino si è scusato via social affermando: “Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, e io l’ho permesso”, e ancora: “Devo pensare al futuro di mia figlia che da questo momento è cambiato, perché due persone ‘adulte’ non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato”. L’hair stylist ha infine concluso: “La disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento Belen ha preferito non replicare ulteriormente alle parole del suo ex, con cui sembrava aver mantenuto rapporti pacifici.