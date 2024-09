Belen commenta il debutto di De Martino ad Affari tuoi

Belen sul debutto di De Martino ad Affari tuoi: "Non sono stati buoni"

Belen Rodriguez commenta il debutto di Stefano De Martino ad Affari tuoi: è felice per l'ex marito?

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul debutto di Stefano De Martino ad Affari tuoi. La showgirl argentina ha usato l’ironia e in molti hanno letto le sue parole come una specie di ritorno al passato.

Lunedì 2 settembre 2024, Stefano De Martino ha debuttato su Rai1 alla conduzione di Affari tuoi. Il conduttore napoletano ha preso il timone da Amadeus, per cui si parla di una sfida non indifferente. Gli ascolti, per il momento, lo stanno premiando: anche la terza puntata è stata seguita da 4 milioni di telespettatori, con uno share del 25%. Nelle ultime ore perfino Belen Rodriguez ha commentato il debutto dell’ex marito.

Frecciatina o ritorno al passato?

Tra i commenti ad un post Instagram di Belen, spunta un commento ironico di un fan: “Vogliamo anche te ad Affari Tuoi”. Il messaggio ha attirato l’attenzione della stessa Rodriguez, che ha colto la palla al balzo per commentare il debutto di De Martino: “Non sono stati buon affari”. Una battuta, che qualcuno ha letto come una frecciatina, mentre altri come una specie di ritorno al passato. Belenita e Stefano potrebbero tornare insieme? Al momento, è improbabile.

Belen e De Martino oggi: in che rapporti sono?

Durante la conferenza stampa di Affari tuoi, è stato lo stesso De Martino a parlare dei rapporti che ha oggi con Belen. Ha dichiarato: