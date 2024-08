Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili si stanno godendo una meravigliosa vacanza negli Stati Uniti. Grazie alle condivisioni social, i fan stanno viaggiando con loro.

Benedetta Rossi: il viaggio Stati Uniti piace ai fan

Vacanza negli Stati Uniti per Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili. I due, dopo un anno di duro lavoro, hanno deciso di concedersi un viaggio in the road come piace a loro, organizzato nei minimi dettagli. Via Instagram stanno condividendo con i fan gli attimi più belli della loro avventura: “I nostri primi tre giorni in giro per l’America sono proprio volati… Sarà che ci stiamo divertendo un sacco“.

Benedetta e Marco on the road: un nuovo format

Monumenti, parchi, eventi e curiosità: Benedetta Rossi e il marito Marco stanno mostrando ai fan parte del loro viaggio negli Stati Uniti. Lo stanno facendo, come al solito, con estrema naturalezza ed è proprio per questo che i seguaci stanno assistendo ad una specie di format, tipo ‘On the road con Benny e Marco’.

Il viaggio negli Stati Uniti piace ai fan

La vacanza negli Stati Uniti di Benedetta e il marito sta piacendo talmente tanto ai fan che in molti stanno paragonando Marco a Piero Angela. Tra i tanti commenti si legge: “Che bello seguirvi in questo viaggio! I posti sono splendidi e con questo racconto sembra di essere un po’ con voi“, oppure “Tuo marito Marco è il nuovo Piero Angela… Spiega benissimo!“, o ancora “Seguirvi in questo viaggio spettacolare è come essere dentro ad un film americano!“.