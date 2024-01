Benedizione alle coppie gay, il Papa: "Il Signore benedice tutti"

Roma, 14 gen. (askanews) – “Il Signore benedice tutti. Poi le persone devono parlarne, e noi dobbiamo prenderle per mano, non condannarle. Questo è il lavoro pastorale della Chiesa”. Lo ha detto il Papa intervistato a “Che tempo che fa”, sul Nove, da Fazio Fazio.

“Quando si prende una decisione – ha detto – c’è un prezzo di solitudine da pagare. A volte le decisioni non sono accettate. Ma la maggior parte delle volte in cui la decisione non viene accettata è perché non si conosce. Se non piace una decisione ci si può confrontare, ma se non si esprime nulla ci si chiude in una resistenza”.