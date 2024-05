Berlin Dance Music Event 2024: il programma della quinta edizione

Tutto pronto per il lancio della quinta edizione del Berlin Dance Music Event (BDME), che si terrà nella capitale tedesca dal 22 al 26 maggio, offrendo agli appassionati della musica elettronica cinque giorni di immersione totale nel panorama musicale della capitale tedesca.

L’evento, diventato un appuntamento fisso nel calendario degli amanti della musica elettronica, si rivolge a una vasta gamma di partecipanti, dai professionisti del settore agli appassionati, offrendo un’esperienza unica che va oltre la semplice festa.

Con un programma ricco di appuntamenti, il BDME ospiterà una serie di panel, workshop e sessioni di networking per esplorare le ultime tendenze, sfide e strategie nel mondo della musica elettronica. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare esperti del settore e artisti rinomati, condividere conoscenze e creare nuove connessioni. Tra gli eventi principali figurano sessioni su temi chiave come lo sviluppo e la gestione degli artisti, l’ottimizzazione per le piattaforme di streaming e le nuove frontiere della produzione musicale. Inoltre, saranno organizzati workshop pratici su argomenti come la promozione online e l’ottimizzazione della presenza su Bandcamp.

Durante la conferenza, i partecipanti avranno anche l’opportunità di godere di bevande gratuite fornite da sponsor come Molinari, Warsteiner e Fritz Kola, che accompagneranno le sessioni di lavoro e stimoleranno la conversazione. Ma il BDME non è solo formazione e networking. Gli organizzatori hanno previsto anche una serie di eventi dal vivo presso alcuni dei club più iconici di Berlino, con artisti di fama internazionale pronti a far ballare il pubblico fino alle prime luci dell’alba. Dal Gretchen al mitico Ritter Butzke – nella foto in alto – passando per l’OXI e il Recede Club. In lineup dei party notturni, grandi artisti come Pig & Dan, LOVRA, Heggemann, Prospa e tantissimi altri.

BDME – Il programma degli appuntamenti by day

Artist Careers: The Art of Artist Development and Management

In questa sessione, si affronteranno gli aspetti cruciali dello sviluppo e della gestione degli artisti per garantire il successo a lungo termine nell’industria musicale in continua evoluzione. Gli speaker Yvonne Hartmann, Jan Hollstein (UNLEASH) e Robin Jagielski (DJ Mag) forniranno approfondimenti sulle strategie efficaci per coltivare il talento e gestire gli artisti.

How To Hack The Streaming Algorithm – Algorithm Alchemy: Mastering the Secrets of Streaming Success

In questo panel, James Carter e Nico Pisano (dig dis) sveleranno strategie chiave per artisti ed etichette per ottimizzare la loro musica per le piattaforme di streaming. Discuteranno di come comprendere e adattarsi alle preferenze algoritmiche possa aumentare significativamente la visibilità e l’interazione degli ascoltatori.

Production Masterclasses by SeeDJ

SeeDJ è conosciuto da anni come una piattaforma online rinomata per l’eLearning e il supporto alla crescita nel campo della produzione musicale. Con sei masterclass, l’accademia presenta un evento di alto livello per tutti i produttori emergenti, guidati dai migliori produttori underground della scena.

Production Challenge by LANDR

LANDR è la piattaforma creativa per il mastering e il supporto alla produzione: a BDME, organizzaerà una challenge a premi rivolta ai musicisti.

“Women in the Industry” w. Marie Kück, LOVRA, Jenny Walzer, Jessica Schöberlein

La discussione di questo panel ” metterà in evidenza il ruolo centrale e l’importanza delle donne nell’industria della musica dance con contributi da figure influenti nel DJing, nella produzione, nella pubblicazione musicale e nelle agenzie. L’evento fornirà preziosi approfondimenti sulle loro sfide, successi e contributi, così come sulla promozione dell’inclusione e dell’empowerment all’interno dell’industria.

How to Bandcamp with Aly Gillani

Il workshop fornirà approfondimenti più dettagliati sull’ottimizzazione della presenza e delle vendite sulla piattaforma musicale online Bandcamp. Artisti emergenti, etichette indipendenti e appassionati di musica acquisiranno competenze sulle migliori pratiche e strategie innovative per il successo, dall’ottimizzazione del proprio profilo all’interazione con il proprio pubblico.