Berlusconi: chiusa indagine su falso testamento, Di Marzio arrestato in Colombia

Genova, 23 mag. (Adnkronos) - La procura di Milano ha notificato, attraverso l'Ambasciata d'Italia in Colombia, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Marco Di Nunzio nel procedimento penale nato dalla vicenda nota come 'falso testamento colombiano di Silvio Berlusc...

Genova, 23 mag. (Adnkronos) – La procura di Milano ha notificato, attraverso l'Ambasciata d'Italia in Colombia, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Marco Di Nunzio nel procedimento penale nato dalla vicenda nota come 'falso testamento colombiano di Silvio Berlusconi' e contestualmente all'atto della notifica, l'uomo è stato arrestato dall'autorità giudiziaria colombiana per altri falsi che avrebbe commesso in quel Paese.

Dalle indagini, della pm di Milano Roberta Amadeo, è emerso come l'indagato abbia creato "ben tre diversi falsi testamenti olografi asseritamente riconducibili a Silvio Berlusconi, sottoscritti in data 21 settembre 2021 nell'ufficio della 'Notaria Primera di Cartagena – Bolivar' con cui veniva disposto in suo favore il lascito di liquidità, quote societarie, imbarcazioni ed immobili". (segue)