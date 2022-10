Silvio Berlusconi avrebbe riallacciato i rapporti con Vladimir Putin. L'annuncio arriva in un momento di grande tensione per il conflitto Russia-Ucrai

Sembra che Berlusconi abbia dichiarato, stando a quanto di apprende da LaPresse, di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin. Non è tutto, in quanto il presidente della Federazione Russa gli avrebbe fatto anche un costoso regalo per il suo compleanno.

Berlusconi: “Ho riallacciato i rapporti con Putin, mi ha regalato vodka per il mio compleanno”

Fanno discutere le parole del Cavaliere e leader di Forza Italia, soprattutto visto il clima internazionale che si è creato in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Dal mese di febbraio 2022, il mondo intero ha condannato l’azione offensiva di Vladimir Putin, anche Berlusconi che ha sempre avuto una storica amicizia e stima nei confronti del presidente russo.

Inizialmente non aveva rilasciato dichiarazioni, ma poi Silvio Berlusconi aveva annunciato di essere profondamente deluso da Putin, prendendo le distanze dal suo operato.

Cosa succede adesso

Molti temevano che con il centrodestra al governo la guerra potesse passare in secondo piano, ma la Meloni e il resto della coalizione hanno rinnovato il sostegno all’Ucraina. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco che il Cavaliere annuncia: “Ho riallacciato i rapporti con Putin, mi ha regalato 20 bottiglie di vodka per il mio compleanno“.

Adesso bisogna capire in che contesto abbia rilasciato queste dichiarazioni e come reagirà la classe politica italiana, ma soprattutto i suoi alleati del centrodestra.