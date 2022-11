Berlusconi pronto ad andare a Mosca per convincere Putin a negoziare: l'indiscrezione

Silvio Berlusconi sarebbe pronto ad andare a Mosca per negoziare con Putin sulla pace.

Un’indiscrezione che proviene da Nicholas Farrell, un giornalista britannico attivo presso il settimanale The Spectator. Non sappiamo cosa ci sia di vero in questa voce di corridoio al momento. Farrell è una firma di tutto rispetto; da tempo si trova in Italia ed è molto vicino all’ex presidente del Consiglio. L’articolo del giornalista dovrebbe essere pubblicato il prossimo 18 novembre sul settimanale, ma le prime indiscrezioni sono già di dominio pubblico.

Berlusconi a Mosca? Farrell: “Solo lui può farlo”

Berlusconi potrebbe assumere un ruolo importante nelle negoziazioni di pace per far terminare la guerra in Ucraina. Farrel scrive: “Berlusconi è pronto a volare a Mosca per convincere Vladimir Putin a negoziare sulla pace in Ucraina. Solo lui può farlo. Il jet privato è già pronto a partire”.

L’ex premier in Russia prima di Natale?

Farrell prosegue spiegando come Berlusconi potrebbe raggiungere la Russia prima di Natale e che solo lui possa convincere il “suo vecchio amico” Putin in un possibile tavolo negoziale.

Sempre a detta del giornalista, il leader di Forza Italia vuole un accordo di pace. Nel caso in cui dovesse avere successo, Farrell parla di “canto del cigno politico” di Berlusconi.