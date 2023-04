Berlusconi ricoverato, Gianni Letta: "Sta meglio di quanto pensassi"

Silvio Berlusconi è ricoverato ormai da tre giorni e mezzo e Gianni Letta dice uscendo dal San Raffaele: “Sta meglio di quanto pensassi”. Ottimista anche il figlio Luigi che alza il pollice ai cronisti e dice: “Papà sta meglio”. Ha detto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio: “Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata”.

“Berlusconi sta meglio di quanto pensassi”

Letta lo ha detto rispondendo ai cronisti che chiedevano notizie sulle condizioni di salute dell’ex premier ricoverato in terapia intensiva: “L’ha detto benissimo lui. È dura, ma non mollo, ce la farò anche questa volta. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo lo ha raggiunto, e credo che sia su quella strada. Abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi”. E in chiosa: “Silvio Berlusconi tornerà in campo? Assolutamente sì, lo conoscete“.

L’ottimismo dell’ultimogenito

E dal canto suo anche il figlio Luigi Berlusconi ha annuito più volte con la testa e mostrato il pollice in su ai cronisti. Luigi sarebbe rimasto all’interno dell’ospedale poco più di un’ora e immediatamente prima era giunta Marina Berlusconi, rimasta invece in ospedale insieme gli altri due figli Barbara e Pier Silvio.