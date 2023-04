Berlusconi rimarrà ricoverato per alcuni giorni, non ci sarà alcun bolletti...

Berlusconi rimarrà ricoverato per alcuni giorni, non ci sarà alcun bolletti...

Berlusconi rimarrà ricoverato per alcuni giorni, non ci sarà alcun bolletti...

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, trascorrerà alcuni giorni al San Raffaele, dopo essere stato ricoverato per una polmonite.

Silvio Berlusconi dovrà trascorrere alcuni giorni al San Raffaele, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva presso il nosocomio milanese per una polmonite. Le condizioni del senatore sono attualmente stazionarie.

Berlusconi rimarrà ricoverato per alcuni giorni, non ci sarà alcun bollettino medico

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano nella mattinata di mercoledì 5 aprile a causa di un malore improvviso dovuto a un’infezione respiratoria. Giunto in ospedale, a Berlusconi è stata diagnosticata una polmonite.

A quanto si apprende, è stato confermato che l’ex premier trascorrerà la notte al nosocomio milanese. Pare, tuttavia, che per il senatore si vada delineando la possibilità di trascorrere al San Raffaele più di un giorno in quanto la situazione è stata descritta come “delicata”.

Intanto, dalla struttura ospedaliera è stato riferito che – almeno per la giornata di mercoledì 5 – non è previsto alcun bollettino medico. Eventuali notizie circa le condizioni di salute del leader forzista, infatti, saranno diffuse presumibilmente nella giornata di domani, giovedì 6 aprile, o nei prossimi giorni dal professor Alberto Zangrillo, suo medico curante.

La notizia del ricovero del leader di FI ha fatto il giro del mondo

Berlusconi, 86 anni, ha raggiunto il San Raffaele nella mattinata di mercoledì 5, lamentando un affanno respiratorio. Al momento, pare sia in trattamento con terapia antibiotica e sarebbe munito di respiratore.

La notizia del ricovero si è rapidamente diffusa dentro e fuori i confini italiani, facendo il giro del mondo. Fox News ha riferito che il leader forzista “è ricoverato in terapia intensiva con problemi respiratori”. Titoli simili sono stati pubblicati online anche da altre testate estere come Washington Post, Guardian, Spiegel, France24, El Pais, Faz, Le Figaro e molti altri ancora.