Berlusconi: "Serve una svolta su fisco"

“Serve una svolta sul fisco”. Berlusconi non ha dubbi: temi come la sicurezza e l’immigrazione sono importanti – afferma in un’intervista – ma famiglie e imprese aspettano risposte concrete su temi che le riguardano da vicino.

Berlusconi: priorità una riforma del Fisco

Fisco, pensioni, politiche migratorie. In un’intervista al quotidiano “Il giornale”, Silvio Berlusconi illustra la sua visione sui temi più importanti da affrontare in questo governo. E a tal proposito non ha dubbi: le priorità sono le questioni economiche: serve una svolta sul fisco.

“Famiglie e imprese aspettano risposte concrete”

“È su questo che sarà misurata la nostra capacità di governo tra 5 anni. Naturalmente temi come la sicurezza e l’immigrazione sono importanti, ma ora le famiglie e le imprese aspettano risposte concrete sui temi che le riguardano più da vicino: le bollette, il lavoro, le pensioni, il fisco” afferma il presidente di Forza Italia.

“Da parte nostra abbiamo posto la questione fiscale con grande forza in campagna elettorale e continueremo a porla, perché solo attraverso la leva fiscale si può ridare fiato ad un sistema economico provato da anni di pandemia ed ora dagli effetti della crisi Ucraina” – aggiunge – Per questa ragione abbiamo dato un contributo decisivo nella stesura del primo provvedimento discusso in Parlamento, il nuovo Decreto Aiuti e la Nadef, oggi stiamo lavorando per scrivere una legge di Bilancio di vera svolta“.

Nell’intervista l’ex premier ha affrontato anche la questione delle pensioni che, a suo avviso, dovrebbero essere agganciate al costo vero della vita e nessuno dovrebbe mai avere una pesione inferiore ai mille euro.