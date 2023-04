Beve un “mojito” abbandonato in stazione e inizia ad avere le convulsioni, poi muore. In Francia un ferroviere 41enne sorseggia da una bottiglietta aperta ed inizia a sentirsi male. Da quanto si apprende l’uomo avrebbe notato una bottiglietta con la scritta “mojito” abbandonata in un angolo della stazione. A quel punto ed in maniera decisamente avventata avrebbe bevuto un sorso del liquido.

Beve un “mojito”, ha le convulsioni e muore

Il malore è iniziato quasi subito, con convulsioni e decesso nel giro di 15 minuti, è morto. Ma cosa c’era nella bottiglietta? Qualcuno aveva pensato ad un mix di droghe, ma di certo era una sostanza fortemente tossica. Tutto è accaduto il 3 aprile a Saint Etienne e secondo una ricostruzione dei fatti la vittima sarebbe stata velocemente soccorsa dai paramedici ma invano. Assieme al 41enne c’era un collega che ha ricostruito quanto accaduto raccontandolo alla polizia e spiegando di aver portato anch’egli alle labbra lo stesso liquido.

Indagine su un’altra bottiglia di “rhum”

“Ho avuto un formicolio alle labbra e alla lingua”, perciò lo aveva buttato. L’autopsia ha confermato che la morte è stata causata da un avvelenamento e la polizia indaga anche sul ritrovamento di un’altra bottiglietta sospetta con la scritta “rhum” parimenti avvelenata.