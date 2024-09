Nessun video musicale per gli ultimi due album Renaissance e Cowboy Carter di Beyoncé. In un’intervista a GQ la pop star americana ha annunciato la sua decisione.

La decisione di Beyoncé in merito ai video musicali

“La musica è così ricca di storia e strumentalizzazione, è sufficiente. Ho pensato che fosse importante che, in un momento in cui tutto ciò che vediamo sono immagini, il mondo potesse concentrarsi sulla voce. Ci vogliono mesi per digerire, ricercare e capire la musica, ha bisogno di spazio per respirare da sola”.

Con queste parole Beyoncé decide di dire basta ai video musicali. Dunque, la pop star americana, non ha realizzato volutamente alcun video musicale per supportare i suoi dischi.

Per Beyoncé le immagini possono essere motivo di distrazione

“A volte un’immagine può essere una distrazione dalla qualità della voce e della musica”.

Beyoncé viene ricordata anche per alcuni dei video musicali più iconici della storia come, ad esempio, “Single Ladies” o “Formation”. Tuttavia, in questo momento le sue priorità sono altre. La pop star americana sottolinea che saranno i fan stessi a rendersi immagine delle sue parole.

Brutte notizie, però, per i sostenitori dell’artista. L’ultimo album Cowboy Carter nonostante abbia fatto la storia, restando per quattro settimane in cima alla classifica dei migliori album country di Billboard, è stato escluso dal Country Music Award.

Il film di Beyoncé

L‘artista ha sottolineato che tante sono state le immagini ottenute grazie al suo film. Con Renaissance: A Film by Beyoncé si possono ammirare 2 ore e 40 minuti di coreografie acrobatiche e vocalizzi altissimi, abiti firmati e scenografie speciali.