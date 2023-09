Beyoncé organizza il viaggio aereo per un fan disabile

Il 34enne Jon Hetherington sognava da tempo di vedere dal vivo un concerto della popstar americana, ma la compagnia aerea aveva bloccato il suo imbarco per via della carrozzina

Beyoncé e la sua enorme comunità di fan hanno realizzato il sogno di Jon Hetherington, un fan disabile che da moltissimi anni aspettava di poter assistere ad un concerto di Queen Bey.

L’uomo, affetto da paralisi cerebrale, aveva acquistati i biglietti per la data di Seattle. Ma una volta pronto a salire in aereo, la compagnia ha bloccato tutto. La sua carrozzina aveva delle misure che andavano oltre lo standard e così Jon si è visto rifiutare l’imbarco.

Il post social e la mobilitazione della community

Jon, subito dopo lo spiacevole inconveniente, una settimana fa ha pubblicato un breve video su TikTok. L’uomo ha raccontato la vicenda nei minimi particolari, specificando come la compagnia aerea gli abbia

comunicato che la sua sedia a rotelle superava di quattro pollici (circa 10 centimetri) l’altezza massima

consentita. Nel video, divenuto immediatamente virale, Jon si è lamentato del fatto che non fosse la prima

volta che era vittima di abilismo.

«Hanno controllato ogni volo possibile, ogni compagnia aerea e non c’è nulla di disponibile», racconta Jonnel breve video. La community dei fan di Beyoncé, i BeyHive, che segue ogni cosa ruoti attorno alla popstar, si è subito mobilitata per denunciare l’accaduto e far arrivare la notizia direttamente a Queen Bey.

Beyoncé ha esaudito un desiderio durato 25 anni

«Erano 25 anni che aspettavo questo momento», raccontava nel video TikTok un deluso Jon. Beyoncé, dopo essere venuta a conoscenza della vicenda, probabilmente anche grazie ai numerosi tag ricevuti sotto

al post, si è attivata per esaudire il suo sogno.

La cantante ha così organizzato il viaggio aereo a Jon, permettendogli di assistere alla data del suo Renaissance Tour ad Arlington, in Texas. Il regalo è stato però doppio: infatti il trentaquattrenne ha potuto

incontrare Beyoncé dopo il concerto. Jon ha poi condiviso tutta la propria gioia su Instagram, dove ha

ringraziato tutta la community che si è spesa per la sua causa.