Bianca Atzei e Stefano Corti: è davvero finita? Il gesto che fa discutere

È finita tra Bianca Atzei e Stefano Corti? Il gesto della cantante fa discutere

La relazione tra la cantante e l'inviato de Le Iene è davvero giunta al capolinea? L'ultima indiscrezione.

Continuano le voci di una forte crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Nelle ultime ore, la cantante ha pubblicato alcuni scatti su Instagram che fanno discutere.

Bianca Atzei e Stefano Corti: è davvero finita?

Negli ultimi giorni si parla di una crisi tra la cantante Bianca Atzei e l’inviato de Le Iene Stefano Corti.

Secondo alcune voci la coppia, in vacanza in Sardegna a Villasimius, sarebbe stata protagonista di un’accesa lite in spiaggia, tanto che Corti avrebbe minacciato la fidanzata di andarsene. Nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il gossip ma, dopo il gesto delle ultime ore della cantante sui social, i dubbi che qualcosa non vada sono tanti.

Come detto, si parla di una forte crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Dopo la presunta lite in spiaggia in Sardegna, la cantante si è resa protagonista di un gesto che fa discutere. Su Instagram, infatti, la Atzei, ha pubblicato una carrellata di foto assieme al figlio, Noa Alexander, avuto proprio da Corti nel 2023. Tra le tante foto, però, l’inviato de Le Iene non appare mai. Sarà un caso? Come sottofondo musicale, inoltre, la cantante ha scelto “Il mio canto libero”. Insomma, i dubbi restano.