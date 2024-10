Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: tra danza e gossip a Ballando con le stelle

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono senza dubbio due dei protagonisti più discussi dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. La loro presenza sul palco non ha solo catturato l’attenzione per il talento e la bravura dimostrati nella danza, ma anche per le voci che circolano riguardo a una presunta relazione che va oltre il semplice rapporto professionale. Da settimane, i fan e i media si interrogano sulla natura del loro legame, alimentando un vero e proprio gossip che tiene banco nei salotti televisivi.

Un’amicizia speciale?

Le speculazioni su un’amicizia “speciale” tra la conduttrice e il suo insegnante di ballo sono state confermate, almeno in parte, dalla stessa Milly Carlucci, conduttrice del programma. Inizialmente, Guaccero e Pernice avevano negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale, affermando di essere concentrati esclusivamente sulla competizione. Tuttavia, nell’ultima puntata, i due hanno lasciato intendere che il loro rapporto potrebbe essere più profondo di quanto inizialmente dichiarato.

Paparazzate e retroscena

Recentemente, il magazine Diva e Donna ha pubblicato delle foto che ritraggono Guaccero e Pernice in atteggiamenti intimi, suggerendo che i due abbiano trascorso una notte insieme in un hotel. Queste rivelazioni hanno ulteriormente alimentato le voci su una possibile relazione. Anche Milly Carlucci ha condiviso le sue osservazioni, affermando che tra i due c’è una grande complicità. Le sue parole, sebbene vaghe, hanno colpito l’opinione pubblica, poiché la conduttrice non è solita commentare i gossip riguardanti i concorrenti.

Il futuro di Milly Carlucci e nuovi progetti

Oltre alle dinamiche tra Guaccero e Pernice, il settimanale Oggi ha lanciato un’altra notizia interessante riguardo a Milly Carlucci. Si vocifera che la Rai stia considerando di sfidare Maria De Filippi con una versione di Amici condotta dalla Carlucci. Questo nuovo programma, che potrebbe chiamarsi “Amici di Milly”, vedrebbe protagonisti i talenti che la conduttrice ha lanciato nel corso degli anni. Inoltre, c’è la possibilità di un ritorno de Il Cantante Mascherato, dopo la sospensione dello scorso anno. Milly ha espresso il desiderio di riportare in televisione questo format, sottolineando che, se dipendesse da lei, non avrebbe dubbi sulla sua realizzazione.