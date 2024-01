Nella prima serata di lunedì 22 gennaio un ragazzo di 25 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito, mentre guidava la sua bicicletta elettrica, da un’automobile. Lo scontro è avvenuto a Giussano, paese sito nelle vicinanze di Monza.

Incidente fra auto e bici: il sinistro di Giussano

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, ma alcune notizie su quanto è successo a Giussano due sere fa sono state fatte trapelare. Secondo quanto si apprende, il 25enne stava pedalando sulla sua bici elettrica nel tardo pomeriggio (era già buio) quando, in via IV Novembre, è avvenuto lo scontro con il veicolo a quattro ruote. Nell’incidente, la bicicletta elettrica è rimasta incastrata sotto l’automobile e ad avere la peggio è stato, come sempre accade in questi casi, il ciclista.

Incidente fra auto e bici: la corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza che hanno impiegato circa un’ora per liberare il mezzo elettrico dalla morsa dell’automobile. I medici del 118 hanno fornito le prime cure in loco al ragazzo per poi trasferirlo in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano: il 25enne non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ancora indagando sulle effettive responsabilità dei due soggetti coinvolti.