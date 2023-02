Biden agli Stati Uniti: "Voglio finire il lavoro"

Joe Biden lo ha detto agli Stati Uniti: “Voglio finire il lavoro”.

Il presidente Usa lo ha spiegato nei circa 73 minuti di durata del discorso ufficiale sullo stato dell’Unione e il senso ed il mantra è stato “finiamo il lavoro insieme”. Con il suo discorso sullo stato dell’ Unione il presidente Usa ha rivendicato i suoi successi e dettato la linea per il futuro, come se la sua ricandidatura fosse certissima.

Biden: “Voglio finire il lavoro”

Poi Biden ha lanciato un appello per una collaborazione bipartisan ai repubblicani ma senza tenerezze, dato che li ha comunque attaccati venendo ricambiato con interruzioni e insulti come “bugiardo”.

I media dicono che Biden è stato equilibrato, alternando “i toni riflessivi ed ecumenici a quelli più fieri e combattivi”. L’idea è quella insomma di puntare ad un compromesso con il Grand Old Party che da poco gli ha soffiato la Camera, e al tempo stesso con l’arma in più di poter eventualmente scaricare le colpe dello stallo sugli avversari sul modello collaudato di Bill Clinton e Barack Obama.

Monito alla Cina: “A minaccia seguirà azione”

Particolare importante: Biden ha dedicato solo il finale alla politica estera e in essa ha detto che proseguirà l’impegno “a restare al fianco dell’Ucraina finché necessario”. In chiosa il capo della Casa Bianca ha avvisato la Cina che gli Usa agiranno ogni volta che Pechino “minaccerà la nostra sovranità, come abbiamo dimostrato la scorsa settimana”. L’allusione era all’abbattimento del presunto pallone-spia.