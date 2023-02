Pallone aerostatico avvistato in Usa, la risposta della Cina: "Serve per ricerche meteo"

Pallone aerostatico avvistato in Usa, la risposta della Cina: "Serve per ric...

Assume sempre di più i contorni di una spy story la vicenda del pallone aerostatico che ha sorvolato gli Stati Uniti: per i funzionari del Pentagono un aereo spia.

Come una spy story

Assume sempre di più i contorni di una spy story, quanto sta accadendo negli Stati Uniti con il pallone aerostatico che ha sorvolato il Montana, dove gli Stati Uniti hanno alcune delle loro basi nucleari. Fin dall’inizio, i funzionari del Pentagono hanno sostenuto che si trattasse, con alta probabilità di un velivolo cinese.

Tutto questo, a pochi giorni dalla visita del Segretario di Stato Antony Blinken proprio a Pechino, per colloqui ad altissimo livello.

Cina: “pallone aerostatico per ricerche metereologiche”

Arriva ora la risposta cinese dove si afferma che il “pallone aerostatico” rilevato sugli Stati Uniti, è a uso civile per “ricerche meteorologiche e scientifiche“. Lo si legge in una nota serale del ministero degli Esteri che quindi smentisce che si tratti di un aereo spia.

Colpito dai venti di ponente e con limitate capacità di autogoverno, il pallone avrebbe deviato di molto dalla rotta pianificata. La parte cinese “si rammarica per il suo ingresso involontario nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore. La parte cinese continuerà a comunicare con quella Usa e gestirà adeguatamente questa situazione imprevista causata da forza maggiore”.

Biden aveva chiesto di abbatterlo

Intanto emergono nuovi particolari sulla vicenda. Da quanto riferiscono i media americani, dopo essere stato informato del pallone aerostatico che sorvolava gli Stati Uniti, Biden avrebbe chiesto di abbatterlo, poi questa scelta è stata scartata perchè il rischio di danneggiare persone a terra era troppo alto.