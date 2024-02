“Crazy Sob“, abbreviazione del famoso appellativo insultante inglese “Son of a bitch” – così Joe Biden ha definito il presidente russo Vladimir Putin durante il suo ultimo discorso pubblico tenutosi nelle scorse ore a San Francisco. Il leader della Casa Bianca non le ha certo mandate a dire al suo omologo del Cremlino e annuncia anche un nuovo pacchetto di severe sanzioni contro la Russia.

Biden insulta Putin: il discorso a San Francisco

Le parole, destinate certo a far discutere, del presidente degli Stati Uniti d’America sono state pronunciate dallo stesso durante un evento pubblico di raccolta fondi in California. Durante un discorso che stava vertendo in quel momento su altri argomenti, Biden ha dichiarato: “Abbiamo un pazzo figlio di p*ttana come Putin, e altri, e dobbiamo sempre preoccuparci di un conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità e’ il clima”. Non è la prima volta che Biden si rivolge con toni così duri a Putin, già in passato definito “Macellaio” e “Criminale di guerra“. Va anche sottolineato, però, che in lingua inglese l’appellativo “Crazy Sob” viene utilizzato con maggiore leggerezza rispetto alla sua traduzione letterale italiana, ma l’attacco a Putin resta duro e verbalmente violento.

Biden insulta Putin: le sanzioni alla Russia

Sempre durante in medesimo incontro, Biden ha poi confermato di fronte ai giornalisti riuniti che ben presto gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la morte in carcere del leader dell’opposizione Alexei Navalny.