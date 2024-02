Ucraina vs Russia, Lukashenko: "Rischio guerra mondiale"

Le recenti dichiarazioni del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, uno degli alleati più vicini a Putin, evidenziano un clima di crescente tensione a livello globale, con timori diffusi riguardo alla possibilità di un conflitto su vasta scala.

Russia, attacco ai Paesi Baltici?

Lukashenko ha respinto con fermezza le voci riguardanti un presunto attacco della Russia ai paesi baltici, definendo tali ipotesi “assolutamente prive di fondamento“.

Tuttavia, l’annuncio dell’arrivo di un nuovo arsenale di armi in Bielorussia, che include l’acquisizione di due divisioni missilistiche antiaeree e due divisioni di sistemi missilistici Iskander-M, aggiunge ulteriore peso alla situazione e alimenta le preoccupazioni internazionali.

Minaccia russa verso un Paese NATO

Le crescenti preoccupazioni riguardo a un potenziale attacco da parte della Russia contro un Paese membro della NATO nel Nord Europa, come una nazione baltica o scandinava, sono emerse dopo l’offensiva in Ucraina. Di recente, Charlotte von Essen, direttrice del Sapo, l’agenzia di intelligence svedese, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha sottolineato che “la situazione della sicurezza nel Paese risulta grave e la minaccia più elevata proviene dalla Russia”.

È imperativo seguire attentamente gli sviluppi in corso e promuovere soluzioni diplomatiche per ridurre le tensioni e prevenire un’escalation verso un conflitto globale. In questo contesto, la cooperazione internazionale e il dialogo aperto sono essenziali per mantenere la pace e la stabilità nel mondo.