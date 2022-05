Biden: “Ospiterò Draghi alla Casa Bianca, forte amicizia e collaborazione con l’Italia”

Il presidente americano, Joe Biden, ha postato un messaggio su Twitter per annunciare l’imminente incontro con il premier Mario Draghi alla Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha postato un messaggio su Twitter per annunciare l’imminente incontro con il premier Mario Draghi alla Casa Bianca.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Washington nella giornata di martedì 10 maggio. Alle 14:00 ora locale, corrispondenti alle 20:00 ora italiana, il premier Draghi incontrerà il presidente americano Joe Biden.

A questo proposito, il presidente degli Stati Uniti d’America ha postato un messaggio sul suo account Twitter ufficiale, affermando: “Questo pomeriggio ospiterò il premier italiano Mario Draghi alla Casa Bianca. Non vedo l’ora di riaffermare l’amicizia e la forte collaborazione tra le nostre due Nazioni e di discutere del nostro continuo sostegno all’Ucraina”.

This afternoon, I’m hosting a bilateral meeting with Prime Minister Mario Draghi of Italy at the White House. I look forward to reaffirming the friendship and strong partnership between our two nations and discussing our ongoing support for Ukraine.

— President Biden (@POTUS) May 10, 2022