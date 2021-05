Bielorussia, Ursula Von der Leyen: “Il pacchetto di tre miliardi resta congelato”

Il commissario dell'Unione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato importanti conseguenze per la Bielorussia a partire dai fondi congelati.

Per il Governo Bielorusso che si è reso partecipe nella giornata di domenica 23 maggio del dirottamento di un volo Ryanair che trasportava un oppositore del regime di Lukashenko arrivano le prime conseguenze a cominciare dal congelamento di un piano degli investimenti dell’ammontare di tre miliardi che è stato annunciato dal commissario dell’Unione Europea Ursula Von der Leyen che nel corso del suo intervento al vertice di Bruxelles ha dichiarato: “Il pacchetto da 3 miliardi di investimenti pronto ad andare dalla Ue a Minsk resta congelato finché il Paese non diventerà democratico”.

Bielorussia Von der Leyen, “Dirottamento inaccettabile”

Il commissario europeo senza mezzi giri di parole ha messo in evidenza come questa azione da parte del governo bielorusso sia stata inaccettabile: “Serve una risposta molto forte alla Bielorussia” – ha dichiarato aggiungendo inoltre le varie compagnie aeree sono state invitate a non sorvolare la Bielorussia, movimentazione aerea che è stata fatta anche in entrata con il divieto alla Bielorusian Airlines di entrare in territorio europeo.

Bielorussia Von der Leyen, La Lufthansa sospende i voli

Anche la Lufthansa a seguito del dirottamento ad opera dell'”allarme bomba” mosso dalle autorità bielorusse ha sospeso i propri voli per la Bielorussia: “A causa della dinamica della situazione attuale, sospendiamo per il momento le operazioni nello spazio aereo della Bielorussia”

Analoga decisione presa anche dal governo lituano che ha disposto da martedì 25 maggio “il divieto di attraversare lo spazio aereo bielorusso” per tutti i voli sia in entrata che in uscita.

A darne notizia il Ministro dei trasporti Marius Skuodis.

Bielorussia Von der Leyen, allo studio nuove sanzioni economiche

Nel frattempo il commissario dell’UE Ursula Von der Leyen ha annunaciato che sono allo studio nuove sanzioni, mentre diversi Paesi tra cui l’Itallia. Ad ogni modo i popolari europea commentando la vicenda, dichiarando inoltre: “Il dirottamento di un volo dell’Ue da parte del regime di Lukashenko è una violazione del diritto internazionale e un atto di terrorismo di stato. Il limite è superato! I nostri governi devono agire ora”, si legge nella nota dei popolari europei.

Il Minostri degli Esteri durante l’incontro con l’ambasciatore ha messo in evidenza come: “le spiegazioni avute fin qui dal governo bielorusso per l’atterraggio forzato sono assurde e non credibili”.