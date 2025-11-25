Affrontare le difficoltà di un figlio può trasformare una famiglia, mettendo alla prova la forza, la resilienza e l’amore tra genitori. Martina Colombari, ospite a Belve, racconta con sincerità come le sfide di Achille, tra problemi psicologici e adolescenza turbolenta, abbiano ridefinito il suo rapporto con il marito e la loro vita familiare, mescolando dolore, coraggio e momenti di autentica tenerezza.

Martina Colombari a Belve: amori, ironia e confessioni piccanti

Oltre al lato più drammatico, l’intervista lascia spazio anche a racconti leggeri e ironici. Colombari parla delle sue storie passate e dell’incontro con l’ex sciatore Alberto Tomba: “È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più.”

La conversazione vira poi verso il marito Billy Costacurta, con cui è sposata dal 2004, e che definisce con affetto e divertimento: “Mio marito mi dice sempre che ho un gran sedere.”

Non mancano riferimenti scherzosi al suo passato sentimentale: Francesca Fagnani ricorda come, nella sua autobiografia, Colombari abbia scritto che “dopo la storia con Tomba ha volato di fiore in fiore come un’ape ebbra di miele.” La modella conferma con un sorriso: “Avevo vent’anni. Erano storielline…”.

E, con un tocco di malizia, aggiunge: “Ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa…”

“Billy mi ha salvata”. Martina Colombari, la confessione commovente sul figlio Achille

Martina Colombari si apre senza filtri nell’intervista a Belve condotta da Francesca Fagnani, raccontando le prove più dolorose della sua vita familiare. Al centro della sua narrazione c’è il figlio Achille, ventenne che ha affrontato problemi complessi tra droga, carcere minorile, tentativi di suicidio e una diagnosi di ADHD.

Colombari confessa: “Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose.”

Inoltre, sottolinea quanto la vicenda abbia rafforzato il legame con il marito Alessandro Costacurta: “Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia.” La modella racconta anche un momento di fragilità personale: “Un anno fa è stato mio marito a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata.”

Queste parole aprono uno squarcio su un periodo difficile mai del tutto raccontato, evidenziando quanto affrontare le difficoltà di un figlio possa essere emotivamente travolgente. Alla domanda sulla propria felicità, Colombari preferisce non rispondere, ma il luccichio dei suoi occhi tradisce la profondità dei sentimenti che ancora custodisce.

Questa combinazione di dolore, sincerità, forza e ironia rende il racconto della Colombari a Belve un ritratto autentico e avvincente della sua vita e dei suoi legami più profondi. La puntata di Belve va in onda stasera, martedì 25 novembre, su Rai 2. Oltre a Martina Colombari, saranno ospiti anche Orietta Berti e Filippo Magnini.