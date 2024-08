Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta si sono mostrati di nuovo insieme sui social network, dopo il caos scoppiato il mese scorso.

Martina Colombari e Achille Costacurta di nuovo insieme sui social: pace tra mamma e figlio

Martina Colombari e Achille Costacurta si sono mostrati di nuovo insieme sui social, dopo il caos scoppiato a luglio. Erano stati giorni molto difficili per la famiglia, in cui Martina Colombari aveva preferito rimanere in silenzio, rinunciando anche a un evento per preservare la sua privacy. Dopo un mese fortunatamente sembra essere tornato il sereno. Achille Costacurta ha condiviso un video su TikTok insieme a sua madre, in cui entrambi sono sorridenti e su cui ha aggiunto la didascalia “partner in crime”.

Martina Colombari ride mentre il figlio la riprende. Dopo un periodo molto difficile, Achille Costacurta si trova in vacanza con i genitori. Sui social poche immagini che li ritraggono insieme, segno di un silenzio rasserenante. L’ex Miss Italia aveva già dichiarato che lentamente avrebbero ritrovato la serenità.

Martina Colombari e Achille Costacurta, il difficile rapporto: “Ci siamo fatti aiutare”

Achille Costacurta e Martina Colombari hanno avuto grande visibilità grazie a Pechino Express, ma negli ultimi anni il loro rapporto ha avuto molte difficoltà dovute al carattere del figlio, che ha avuto anche qualche problema con la legge. “Achille fa dannare e urlare, ma anche ridere, come tutti i 18enni” aveva dichiarato la Colombari in un’intervista, sottolineando che l’effetto Covid aveva peggiorato le cose. “Ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente; chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli” aveva aggiunto la Colombari.