Quanto accaduto in Salento è davvero incredibile, una bambina ha deciso di farsi forza e di denunciare la propria madre per i comportamenti che lei adottava nei propri confronti. Un atto di coraggio che testimonia la maturità a dispetto della giovanissima età. Ripercorriamo insieme quanto è successo.

La bambina denuncia il comportamento della mamma alle autorità

La storia ha avuto inizio circa due anni fa, quando la piccola arrivata in Italia assieme alla madre dal Sudamerica ha iniziato a subire maltrattamenti per ogni piccolo pretesto, anche il più normale per un piccolo di quell’età.

Assieme alla zia, alla quale ha raccontato quanto subito, si è rivolta alle autorità denunciando il comportamento del genitore.

“Mi metteva un’asciugamano sulla bocca per non farmi piangere” questa la frase che la piccola ha dichiarato alle Forze dell’Ordine come riportato anche da Repubblica.

La mamma ha minimizzato l’accaduto

Le denunce hanno avuto luogo nel marzo del 2025, a seguito sono poi arrivate le dichiarazioni. Dopo quanto riportato ora la piccola non è più con la madre.

Nel frattempo è stata sentita anche la donna che ha minimizzato gli episodi, additando il comportamento della piccola al padre che l’ha manipolata.

Si è giustificata dicendo che “era esasperata per il comportamento della figlia che voleva passare il tempo con la zia, di consegenza è diventata più severa”.