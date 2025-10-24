Il cane, un pastore tedesco di nome Bella, aveva le zampe insanguinate e i polpastrelli ustionati.

Un pastore tedesco è stato trascinato per circa 6 km con una catena a strozzo da un dogsitter in sella a una bici elettrica. L’uomo è stato denunciato.

In sella alla bici trascina il cane con una catena al collo per 6km nel Napoletano

Siamo a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano, dove un cane, per l’esattezza un pastore tedesco, di nome Bella, è stato trascinato per circa 6km con una catena a strozzo al collo da un dogsitter in sella a una bici elettrica.

I Carabinieri locali hanno trovato il cane, di 5 anni, con le zampe tutte insanguinate, i polpastrelli ustionati e che non riusciva più a tenersi in piedi. E’ stato un uomo ad accorgersi di quello che stava succedendo all’animale e a chiamare le forze dell’ordine. Bella è stata portata all’Asl veterinaria di Napoli.

In sella alla bici trascina il cane con una catena al collo per 6km: denunciato un dogsitter nel Napoletano

Bella, il pastore tedesco trascinato per circa 6 km con una catena a strozzo al collo da un dogsitter in bicicletta, appartiene a un 52enne incensurato di Volla. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 39enne che ha trascinato Bella per chilometri si sarebbe offerto come dogsitter, avrebbe poi preso il pastore tedesco a Volla per poi costringerlo a seguirlo fino a San Sebastiano al Vesuvio, a quasi 5 km di distanza. Sia il proprietario che il 39enne sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. Bella prima è stata affidata all’Asl veterinaria di Napoli 3 sud, ora è ricoverata invece presso la clinica veterinaria di Torre del Greco in condizioni gravi ma stabili.